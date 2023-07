CROQU’LOCAL D’ÉTÉ À VIOLS-EN-LAVAL Viols-en-Laval, 7 juillet 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

Rendez-vous le vendredi 7 juillet pour le marché d’été de Croqu’local !

Pour découvrir les produits de notre groupement d’achats locaux, nous vous proposons cette date en mode marché, ouvert à toutes et tous, sans commandes préalables !.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



Join us on Friday, July 7 for the Croqu’local summer market!

To discover the products of our local purchasing group, we’re offering this date in market mode, open to all, with no pre-ordering required!

¡Únase a nosotros el viernes 7 de julio para el mercado de verano Croqu’local!

Para hacerle descubrir los productos de nuestro grupo de compra local, le proponemos esta cita en modo mercado, abierta a todos, ¡sin pedido previo!

Wir treffen uns am Freitag, den 7. Juli, zum Sommermarkt von Croqu’local!

Um die Produkte unseres lokalen Einkaufsverbands zu entdecken, bieten wir Ihnen diesen Termin im Marktmodus an, offen für alle und ohne Vorbestellungen!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU GRAND PIC ST LOUP