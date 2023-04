SITE DE CAMBOUS – JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Viols-en-Laval Catégories d’Évènement: Hérault

SITE DE CAMBOUS – JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE, 16 juin 2023, Viols-en-Laval. Journées européennes de l’archéologie

Découvrez les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Entrée libre..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . . Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



European Archaeology Days

Discover the backstage of the heritage and the archaeological research.

Free entrance. Jornadas Europeas de Arqueología

Descubra lo que ocurre entre bastidores en la investigación del patrimonio y la arqueología.

Entrada gratuita. Europäische Tage der Archäologie

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Kulturerbes und der archäologischen Forschung.

Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-03-24 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

