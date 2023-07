« L’ŒIL DE L’ARCHÉOLOGUE #2 » EXPOSITION TEMPORAIRE, PRÉHISTOIRE Viols-en-Laval, 1 avril 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

« L’œil de l’archéologue #2 » Exposition temporaire, Préhistoire

Du 1er avril au 29 octobre 2023, le site archéologique de Cambous accueille l’exposition « L’œil de l’archéologue#2 », qui nous invite à contempler, à travers l’œil de l’archéologue, les messages invisibles laissés par les objets de la préhistoire..

« The Archaeologist’s Eye #2 » Temporary exhibition, Prehistory

From April 1 to October 29, 2023, the archaeological site of Cambous hosts the exhibition « L’il de l’archéologue#2 », which invites us to contemplate, through the eyes of the archaeologist, the invisible messages left by the objects of prehistory.

« El ojo del arqueólogo nº 2 » Exposición temporal, Prehistoria

Del 1 de abril al 29 de octubre de 2023, el yacimiento arqueológico de Cambous acogerá la exposición « El ojo del arqueólogo#2 », que invita a contemplar, a través de la mirada del arqueólogo, los mensajes invisibles que dejan los objetos prehistóricos.

« Das Auge des Archäologen #2 » Sonderausstellung, Vorgeschichte

Vom 1. April bis zum 29. Oktober 2023 ist in der archäologischen Stätte von Cambous die Ausstellung « L??il de l??archéologue#2 » zu sehen, die uns einlädt, die unsichtbaren Botschaften prähistorischer Objekte mit den Augen des Archäologen zu betrachten.

