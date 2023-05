Violons de printemps Bibliothèque Musset Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 17 juin 2023

de 15h00 à 16h00

Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu'à 99 ans. gratuit

Concert de la classe de Frédérique Rouzeau du conservatoire Francis Poulenc. Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires. 40′ de bonheur avec les violons de la classe de Frédérique Rouzeau. Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Musset 20 rue de Musset 75016 Paris Contact : 01 45 25 69 83 bibliotheque.musset@paris.fr

