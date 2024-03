VIOLONS DE PRAGUE EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Bourgoin Jallieu, jeudi 21 mars 2024.

Depuis des siècles, Prague est l’un des hauts-lieux de la musique Classique.Certains considèrent la cité bohème comme le conservatoire de l’Europe. Les grands compositeurs étrangers comme LISZT, BERLIOZ, PAGANINI, BEETHOVEN y ont composé des œuvres essentielles et ont donné plusieurs concerts.Les tchèques Smetana, Dvorak, Janacek avec leur sensibilité Slave, en ont été les dignes représentants. MOZART lui, y composera son célèbre opéra Don Giovanni .CÉLÈBRE DICTON POPULAIRE : En chaque Tchèque, un musicien …Les Violons de Prague, c’est un ensemble qui réunit des solistes de grand talent et l’une des plus prometteuses Soprano de la République Tchèque…Les Violons de Prague, c’est l’occasion de se faire du bien à l’Âmeet d’oublier toutes les mauvaises nouvelles du monde, le temps d’un concert…et peut-être plus!!!

Tarif : 22.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE PLACE PRESIDENT CARNOT 38300 Bourgoin Jallieu 38