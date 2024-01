VIOLONS DE PRAGUE EGLISE SAINT-ETIENNE Mulhouse, dimanche 24 mars 2024.

Depuis des siècles, Prague est l’un des hauts-lieux de la musique classique. Certains considèrent la cité Bohême comme le conservatoire de l’Europe.Les grands compositeurs étrangers comme Liszt, Berlioz, Paganini, Beethoven y ont composé des œuvres et donné plusieurs concerts. Les Tchèques comme Smetana, Dvorak, Janacek avec leur sensibilité slave, en ont été les dignes représentants. Mozart lui, y composera son célèbre Opéra Don Giovanni.Célèbre dicton populaire : En chaque tchèque un musicien …Les Violons de Prague, un concert ouvert à tous, réunissant les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Soprano invitées de l’Opéra de Prague. Et… une petite touche de Noël en plus pour cette tournée de décembre…

Tarif : 22.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:00

Réservez votre billet ici

EGLISE SAINT-ETIENNE PLACE DE LA PAIX 68100 Mulhouse 68