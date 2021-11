Dijon Dijon 21000, Dijon Violons de Prague Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

Dijon

Violons de Prague Dijon, 21 novembre 2021, Dijon. Violons de Prague Place Sainte-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne Dijon

2021-11-21 – 2021-11-21 Place Sainte-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne

Dijon 21000 EUR 10 ans, 40 tournées, 600 concerts et 500 000 spectateurs !!! Après Mozart et Vivaldi, LPO Production présente son nouveau spectacle … LES VIOLONS DE PRAGUE. Un concert éblouissant, réunissant une partie des meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des prestigieuses Guest Soprano de l’Opéra Théâtre National. Invité exceptionnel, le Violoncelliste soliste français Laurent Jost. PROGRAMME : Vivaldi, Mozart, Schubert, Paganini… Billet en vente à partir de 20 euros.

Gratuit jusqu’à 8 ans inclus. 10 ans, 40 tournées, 600 concerts et 500 000 spectateurs !!! Après Mozart et Vivaldi, LPO Production présente son nouveau spectacle … LES VIOLONS DE PRAGUE. Un concert éblouissant, réunissant une partie des meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des prestigieuses Guest Soprano de l’Opéra Théâtre National. Invité exceptionnel, le Violoncelliste soliste français Laurent Jost. PROGRAMME : Vivaldi, Mozart, Schubert, Paganini… Billet en vente à partir de 20 euros.

Gratuit jusqu’à 8 ans inclus. Place Sainte-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne Dijon

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 21000, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Place Sainte-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne Ville Dijon lieuville Place Sainte-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne Dijon