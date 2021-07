Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt, Vosges Violons barbares, « Wolf’s cry » Musée de Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

### Un concert qui nous emporte vers de vastes contrées lointaines à travers une musique énergique ! Violons barbares sort des vitrines de l’exposition « Voyages » (musée de Mirecourt) et nous emporte vers de vastes contrées lointaines avec leur musique énergique entre folk mondial, blues kazakh, rock électrique. Un merveilleux voyage… Sauvage ! Avec les violonistes Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar Gougov (Bulgarie) et le percussionniste Fabien Guyot (France).

Gratuit. Réservation obligatoire. Le concert se déroulera à la Grange à sons, cours Stanislas, 88500 Mirecourt (à côté du musée).

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

