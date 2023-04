Violons Barbares Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Violons Barbares Studio de l’Ermitage, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif prévente : 20 EUR Tarif sur place : 25 EUR

Sortie de l’album « Monstres et Créatures Fantastiques ». Mystérieux et hypnotique – tel est l’univers du nouveau, quatrième album de Violons Barbares. C’est tout à la fois un rock des lointaines steppes mongoles, un blues sorti du château de Dracula, un folk de cérémonie d’exorcisme de contrées bulgares… Le public plonge dans un monde rempli de démons, vampires, fantômes, monstres et dragons. Certains font peur, d’autres font rêver. Après 15 ans de concerts à travers le monde, le trio virtuose et atypique crée un nouveau spectacle frissonnant inspiré des croyances archaïques populaires de Bulgarie et de Mongolie. Dimitar Gougov : Gadulka, Viola, Sensula, Dombra, Chant Enkhjargal Dandarvaanchig : Morin Khoor, Dombra, Chant Diphonique, Fabien Guyot : Percussions, Chant Mathieu Pelletier : Son Stéphane Cronenberger : Lumières Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m) Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/violons-barbares-1 https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.billetweb.fr/violons-barbares1

