Oberhausbergen Le Préo , Oberhausbergen Bas-Rhin, Oberhausbergen Violons Barbares + Ispolin Le Préo | Oberhausbergen Oberhausbergen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oberhausbergen

Violons Barbares + Ispolin Le Préo | Oberhausbergen, 22 avril 2022, Oberhausbergen. Violons Barbares + Ispolin

Le Préo | Oberhausbergen, le vendredi 22 avril 2022 à 20:00

Le nouveau spectacle des **Violons Barbares** : musique et dessin live, nous embarque dans le monde fascinant des monstres et créatures fantastiques. De la folie des danses balkaniques aux rythmes du désert, ponctués par des riffs punk-rock. En 1ère partie, **Ispolin** : polyphonie bulgare.

20.00 €

Concert dessiné, musiques du monde Le Préo | Oberhausbergen 5 Rue du Général de Gaulle, 67205 Oberhausbergen Oberhausbergen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Oberhausbergen Autres Lieu Le Préo , Oberhausbergen Adresse 5 Rue du Général de Gaulle, 67205 Oberhausbergen Ville Oberhausbergen lieuville Le Préo , Oberhausbergen Oberhausbergen