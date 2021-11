Lisieux Conservatoire à Rayonnement Départemental Calvados, Lisieux Violoncelles en fête Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Conservatoire à Rayonnement Départemental, le samedi 29 janvier 2022 à 16:00

Ces temps musicaux nous ferons découvrir un instrument aux multiples facettes, le violoncelle. Nous voyagerons dans le temps, porté par ses sonorités riches, douces et profondes qui invitent à la rêverie à l’évasion. Venez nombreux partager ces moments chaleureux et festifs.

Gratuit

Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T16:00:00 2022-01-29T17:00:00

