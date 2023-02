VIOLONCELLE OBLIGE ! THEATRE DE L’AQUARIUM PETITE SALLE, 17 février 2023, PARIS.

LA VIE BREVE présente ce concert Dans le cadre de BRUIT – Festival théâtre et musique de la vie brève – Théâtre de l’Aquarium.Du Ludwig au lointain, une basse qui s’élève, une pique dans le protocole, un partage des richesses, des touches qui s’aiment, des mélodies spatialisées, phraser, chanter, fraternité.Myrtille Hetzel et Guilhem Fabre, duo de concertistes passionnés par les mariages amoureux entre théâtre et musique, débutent une aventure musicale à nulle pareille : interpréter les sonates pour piano et violoncelle de Beethoven, qui couvrent l’ensemble de la vie créatrice du compositeur. Premier volet du cycle, Violoncelle obligé ! comprend deux sonates pour piano et violoncelle obligé, écrites lors de la première période de ce « sourd qui entendait l’infini » comme l’appelait Victor Hugo, ainsi que des accompagnements et des lignes de basse baroques. Obligé ? Obligé, c’est l’instrument dont on ne peut se passer. Sur leurs partitions, les compositeurs attribuent ce terme à l’instrument soliste, ou à celui qui porte ou seconde le rôle principal, et indiquent ainsi qu’aucune substitution d’instrument n’est possible. Dans ces sonates, le violoncelle joue la basse continue partant du lointain, toujours en écho à la main gauche du piano, puis se rapproche et fait entendre sa voix. Se mouvant, on assiste à sa mue. Il n’est désormais plus utilisé en seul soutien ou doublure mais chante, énonce les thèmes et monte dans la tessiture. C’est la main droite du piano. Le son qui sombrait alors s’élève et cherche l’étincelle. Programme : Ludwig van BeethovenSonate pour piano et violoncelle opus 5 n.1 en Fa majeurAdagio sostenuto-Allegro Rondo – Allegro vivaceet ses accompagnementsSonate pour piano et violoncelle opus 5 n.2 en Sol mineurAdagio sostenuto ed espressivo – Allegro molto piu tosto prestoRondo – Allegroet ses accompagnementsDurée : 1hLe même soir à 20h30 : Baùbo – de l’art de n’être pas mort, mise en scène la vie brève – Jeanne Candel, à 20h30. Distribution – productionPiano : Guilhem FabreVioloncelle : Myrtille HetzelProduction : compagnie UnopiaCoréalisation : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium Guilhem Fabre, Myrtille Hetzel Guilhem Fabre, Myrtille Hetzel

