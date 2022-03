Violoncelle et Orgues eglise Saint Paul Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’association ACCRORGUE est heureuse de vous inviter au 3° concert de la saison 2022 en l’église Saint-Paul 28, avenue de Pessicart – 06100 Nice Dimanche 20 Mars à 15h30 Violoncelle et Orgues Emmanuel Arakelian Professeur au CRR de Marseille Organiste à la Basilique de Saint Maximin et à la cathédrale St Léonce de Fréjus Raphaël Unger Violoncelliste de l’orchestre national d’Ile de France Au programme Bach, Haydn, Rheinberger, Saint Saëns, Poulenc, Schumann … [accrorgue@hotmail.fr](mailto:accrorgue@hotmail.fr) [https://www.facebook.com/accrorgue](https://www.facebook.com/accrorgue) église Saint-Paul 28, avenue de Pessicart – 06100 Nice Dimanche 20 Mars à 15h30 Violoncelle et Orgues eglise Saint Paul 28, avenue de Pessicart Nice Pessicart Alpes-Maritimes

