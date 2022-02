Violon Vertige Eglise Saint Victor Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Violon Vertige

Eglise Saint Victor, le dimanche 22 mai à 16:00

Eglise Saint Victor, le dimanche 22 mai à 16:00

La violoniste Beata Halska fait partie des prestigieux lauréats de la Fondation créée à Paris par Yehudi Menuhin, l’un des plus grands violonistes du XXe siècle, à qui Béla Bartók a dédié la sonate qui constitue la pierre angulaire de ce récital. Ce chef-d’œuvre d’une impressionnante virtuosité est accompagné de quelques-unes des plus grandes œuvres du répertoire pour violon seul. Cette fresque violonistique est incarnée avec fougue par Beata Halska, une interprète d’une « éblouissante dextérité » (The Strad) Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !

Tarifs: 8,5€ / 11,5€ / 17€

Le violon fascine par l’émotion mystérieuse qu’il suscite. Une exploration magistrale de l’univers sonore illimité de cet instrument, de Bach à Bacewicz en passant par l’incontournable Bartók. Eglise Saint Victor 3 Place de l’Eglise 78280 GUYANCOURT Guyancourt Yvelines

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T16:50:00

