Violon en Montagne – Trio à cordes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Violon en Montagne – Trio à cordes Chamonix-Mont-Blanc, 4 juin 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Violon en Montagne – Trio à cordes Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc

2022-06-04 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-04 20:30:00 20:30:00 Temple Protestant 24 passage du Temple

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Violon en Montagne, concert avec 2 violons et alto claire.roff@me.com +33 7 68 53 68 53 https://www.violonenmontagne.fr/ Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Temple Protestant 24 passage du Temple Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Violon en Montagne – Trio à cordes Chamonix-Mont-Blanc 2022-06-04 was last modified: by Violon en Montagne – Trio à cordes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 4 juin 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie