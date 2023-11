Violino & Violone Musée Jean Jacques Henner Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Violino & Violone Musée Jean Jacques Henner Paris, 26 novembre 2023, Paris. Le dimanche 26 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Tout public. payant Tarif : 15 euros / Tarif réduit : 10 euros / Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Café musical avec Lorraine Campet (violon, contrebasse), Chloé Roussev (violon), Aurélien Pontier (piano) Café musical avec Lorraine Campet (contrebasse et violon), Chloé Roussev (violon) et Aurélien Pontier (piano).

Ensemble, il joueront des œuvres de Bottesini, Beethoven, De Falla, Chostakovitch…. Accueil

du public à partir de 11h avec café et gourmandises de Nicolas

Musée Jean Jacques Henner 43 Avenue de villiers 75017 Paris Contact : https://www.lapochettemusicale.com/reservations contact.smop@gmail.com https://www.facebook.com/lapochettemusicale/

