Violettes à nos yeux Compiègne, 2 décembre 2021, Compiègne.

Violettes à nos yeux Compiègne

2021-12-02 – 2021-12-03

Compiègne Oise

Comédie musicale réalisée par le pôle artistique et évènemetiel de l’UTC.

Synopsis : Alors que le gouvernement adopte des lois interdisant la consommation d’alcool, des bars clandestins apparaissent sous le joug d’organisations criminelles. Gloria abandonne son quotidien bourgeois à la découverte de la folie de ces lieux. Enjôlée par Hélène et son piano, elle découvre que les artifices des plus beaux spectacles cachent une réalité bien plus sombre contre laquelle elle ne peut rester impassible.

comedmus@gmail.com https://assos.utc.fr/comedmus/2021/

