On repart pour une édition bordelaise pour fêter l’arrivée des beaux jours? La Team Sauvage sera à Bordeaux, aux Vivres de l’Art, avec la même promesse : un week-end de printemps dédié à la slow-fashion, fait de bons plans et de bons moments ! Rien que pour vous et pour le bien de votre dressing, les 1000m2 de ce lieu classé patrimoine historique se métamorphosent le temps d’un weekend pour devenir le temple ultime de la seconde main ! Le lieu idéal pour trouver de nouvelles pièces pour se faire plaisir de façon responsable. ? AU PROGRAMME – Un week-end consacré à la slow-fashion et à la seconde main trendy – Des milliers d’articles sur plus de 1000m² de bons plans – Des animations & des ateliers ? INSCRIPTIONS STANDS Envie de réserver un stand ? Rendez-vous par ici ! [https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-bordeaux…/](https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-bordeaux…/) ? ANIMATIONS COMING SOON ❓ COMMENT ÇA MARCHE ? – Envie d’exposer ? Bookez votre stand par ici > [https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-bordeaux…/](https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-bordeaux…/) – Entrée des visiteurs à 2€ – Paiement auprès des exposants en espèce ou CB (sur la majorité des stands) /!\Pass vaccinal obligatoire ? INFOS PRATIQUES Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 11h – 18h00 Les Vivres de l’Art 4 Rue Achard, 33300 Bordeaux Tram B | Rue Achard Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous durant l’événement, le nombre de personnes à l’intérieur de la salle sera limité. Une billetterie en ligne sera mise en place quelques semaines avant l’événement afin que vous puissiez réserver votre place en avance. ? CONTACTS Instagram : [https://www.instagram.com/violettesauvage/](https://www.instagram.com/violettesauvage/) Pour toutes questions générales concernant nos vide-dressings et notre actualité : [bordeaux@violettesauvage.fr](mailto:bordeaux@violettesauvage.fr) Pour ne rien manquer de nos évènements et pour recevoir plein de surprises : [http://www.violettesauvage.fr/newsletter/](http://www.violettesauvage.fr/newsletter/) Presse, médias, partenariats : [presse@violettesauvage.fr](mailto:presse@violettesauvage.fr)

