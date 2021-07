Paris La Cité Audacieuse Paris Violette Leduc, La femme au petit renard La Cité Audacieuse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Violette Leduc, La femme au petit renard La Cité Audacieuse, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 11h à 11h30

Le dimanche 19 septembre 2021

de 14h30 à 15h

gratuit

Lecture À la découverte de Violette Leduc (1907-1972), autrice au style vivant et social pour évoquer la précarité, la dépendance et la liberté. Lecture de ses passages les plus célèbres. Animations -> Lecture / Rencontre La Cité Audacieuse 9 rue de Vaugirard Paris 75006

