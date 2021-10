Paris Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe île de France, Paris “Violette fait sa Sagan !” Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Violette fait sa Sagan !” Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

À l’occasion de la reprise à l’Artistic Théâtre de “Françoise Sagan, chroniques : 1954-2003”, dans une mise en scène d’Anne-Marie Lazarini : pleins feux sur Françoise Sagan à la médiathèque Violette Leduc, avec des lectures à voix hautes, et des textes choisis, de cette écrivaine virtuose, légendaire, et “profondément libre”. “Violette fait sa Sagan”. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Artistic Théâtre, et de la reprise de “Françoise Sagan, chroniques : 1954-2003“, un cabaret littéraire, “joyeux et chaleureux”, mis en scène par Anne-Marie Lazarini, la médiathèque Violette Leduc vous convie, dans son auditorium, le samedi 23 octobre, à 15h, à un événement ludique autour de Françoise Sagan : lectures à hautes voix de textes choisis de cette auteure mythique, auxquelles le public, et les bibliothécaires sont invités à participer, L’occasion aussi, en lien avec ce partenariat, de proposer à nos usagers des réductions pour découvrir, à l’Artistic Théâtre, un spectacle vif, enlevé, aux accents de music-hall, dédié à celle que François Mauriac surnommait un “charmant petit monstre”. Tarifs réduits à 15 € jusqu’au dimanche 14 novembre avec le code “VioletteLeduc” ; ensuite réduction de 5 € sur le tarif plein et le tarif réduit.

Françoise Sagan, chroniques : 1954-2003. Dans un théâtre aux allures de cabaret littéraire, voici quelques-unes des chroniques que Françoise Sagan a écrite entre 1954, date de la sortie et du succès mondial de "Bonjour tristesse", et 2003, un peu avant sa disparition. A travers ces chroniques s'esquisse, par touches tendres, amusées ou incisives, l'époque qu'elle traversa. Réservation indispensable ici ou par téléphone au 01 43 56 38 32.. Durée 1h35. Artistic Théâtre : du 18 octobre au 12 décembre 2021. "On croyait connaître cette écrivaine légère et mélancolique, mondaine et solitaire, et on la découvre, grâce au délicieux « cabaret littéraire » d'Anne-Marie Lazarini, en piquante chroniqueuse des temps modernes. Trois comédiens à l'humour caustique en distillent ici un brillant florilège. La prose rapide et sans graisse de Sagan y résonne comme un tourbillonnant music-hall des années 1950 à 2000." Fabienne Pascaud, Télérama. Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (144m) 9 : Charonne (372m) Bus : lignes 46, 86, 76

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Violette-Leduc-1222400914579896/?modal=admin_todo_tour 0155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques

© Artistic Théâtre

