Violences sexuelles et sexistes dans le milieu du spectacle vivant Les ateliers, 3 mars 2023, Fougères

Violences sexuelles et sexistes dans le milieu du spectacle vivant

2023-03-03 – 2023-03-03

A l’occasion du Printemps des Femmes et des Filles.

Danse et soirée débat.

1re partie : Création « Aux non des femmes » – 30 min Création Chorégraphique 2023 – Sarah Jézéquel À partir de discours et de témoignages, huit femmes interrogent à travers différentes étapes, les violences faites aux femmes : les stéréotypes, les préjugés et la discrimination qui les cloisonnent dans leur quotidien. Elles questionnent également la construction de la masculinité et soulèvent les problématiques liées à la notion de virilité.

2e partie : Table ronde : Les Violences sexistes et sexuelles dans la culture et les arts – 1h30 L’existence des violences sexistes et sexuelles est maintenant bien connue dans le secteur artistique et culturel depuis le mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes. Comment ces violences se traduisent-elles dans les arts et la culture ? En quoi cela conditionne la pratique artistique ? Son enseignement ? Comment y fait-on pédagogie ? Cette table-ronde permettra d’analyser ces violences, comment elles sont dénoncées, mais aussi les outils développés et les changements qui s’opèrent dans les pratiques artistiques.

