Lille EN LIGNE Lille “Violences sexuelles, comment faire valoir mes droits en tant que victime ?” EN LIGNE Lille Catégorie d’évènement: Lille

“Violences sexuelles, comment faire valoir mes droits en tant que victime ?” EN LIGNE, 16 mars 2021-16 mars 2021, Lille. “Violences sexuelles, comment faire valoir mes droits en tant que victime ?”

EN LIGNE, le mardi 16 mars à 19:00

L’association EN Parler proposer une rencontre pour faire un point juridique sur les droits des victimes, ainsi que sur l’évolution des lois à ce jour.

Une juriste, Me Sonia Bernonville, avocate au barreau de Lille, sera présente et vous informera sur ces différents points, puis dans une seconde partie est prévu un temps d’échanges sous forme de questions/réponses.

_Sur incription : [https://forms.gle/J87sFpL53zwWgRvYA](https://forms.gle/J87sFpL53zwWgRvYA)_

Sur inscription : https://forms.gle/J87sFpL53zwWgRvYA

Web conférence EN LIGNE lille Lille Lille-Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T19:00:00 2021-03-16T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lille Autres Lieu EN LIGNE Adresse lille Ville Lille