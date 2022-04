Vinyls Session : Alex (Easy Style) + Kanaga Records Le Drunken – A la bière Comme à la bière Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Hey yo la famille comme chaque début de mois on se retrouve pour la ViINYLS SESSION !!! Ce mois-ci gros programme avec en invités très spéciaux Wondim Kanaga et Polo Kanaga du magasin Kanaga Records Store !!! Je pense que ça va sortir quelques pépites sur les platines ! Comme d’habitude on se retrouve direct vendredi en sortant du boulot en mode afterwork tu connais déjà l’équation : du bon son, des bonnes boissons, de la bonne nourriture, des bonnes personnes et bien sûr toujours des bonnes vibes !!! Une seule adresse : LE DRUNKEN 19 rue Girard 93100 MONTREUIL Métro : Croix de Chavaux DJ Set : Reggae – Rub a Dub – Dancehall Le Drunken – A la bière Comme à la bière 19 rue girard 93100 montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

