Vinyls Market Day & Acoustic Lives #1 ! Heureux de vous retrouver après de longs mois d’absence pour une grosse journée dans le jardin des Arcades ! Au programme : –> Bourse aux disques vinyls de 10h à 19h –> Concerts semi-acoustisques à partir de 12h – Entrée libre – Parking gratuit – Petite restauration et buvette Infos : [association.provock@gmail.com](mailto:association.provock@gmail.com)

♫♫♫ Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

