Vinyles animés Maison Folie Hospice d’Havré, 20 avril 2022, Tourcoing.

Vinyles animés

du mercredi 20 avril au samedi 23 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ _par l’association Cellofan_ Le principe du disque stroboscopique peut s’adapter à de multiples supports. Décliné sur vinyle, il en surprend plus d’un. Découvrez le principe de la boucle d’animation* et repartez avec vos créations ! Qui l’eût cru ? À l’origine du cinéma, les films tournaient en boucle ! Le phénakistiscope, aussi appelé disque stroboscopique, a été inventé par le belge Joseph Plateau en 1832. Le nombre d’images étant limité, on ne représentait que des actions très courtes. Il fallut attendre 1892 et le Théâtre optique d’Émile Raynaud pour que les images soient assemblées sous forme d’une bande, permettant de raconter de véritables histoires ! Durée : 3h / Tout public à partir de 6 ans

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



