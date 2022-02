Vinyl Williams / Lewis / 7levels Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Vinyl Williams / Lewis / 7levels Le Molotov, 4 mars 2022, Marseille. Vinyl Williams / Lewis / 7levels

Le Molotov, le vendredi 4 mars à 20:30

VINYL WILLIAMS (Celestial pop) Vinyl Williams est un groupe néo-psychédélique américain dirigé par l’ artiste multimédia et musicien Lionel Williams, basé à Los Angeles. Williams, qui appelle sa musique « pop céleste », a été décrite comme néo-psychédélique, électronique, dream pop, shoegaze, krautrock, chillwave et pop hypnagogique. Dummy Mag a décrit Williams comme un “futuriste rétro avec un penchant pour le bruit analogique et le transcendantalisme sonore”. Site officiel : vinylwilliams.com [https://www.youtube.com/watch?v=GA8MKlrgkXk](https://www.youtube.com/watch?v=GA8MKlrgkXk) [https://www.youtube.com/watch?v=xbAUzbifL8s](https://www.youtube.com/watch?v=xbAUzbifL8s) en première partie : Lewis Sandcastle

7€ en pré-vente

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Vinyl Williams / Lewis / 7levels Le Molotov 2022-03-04 was last modified: by Vinyl Williams / Lewis / 7levels Le Molotov Le Molotov 4 mars 2022 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône