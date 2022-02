Vinyl Williams • 23 and Beyond The Infinite • Unisun / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 14 mars 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! VINYL WILLIAMS (Celestial Pop – California, LA) Vinyl Williams est un groupe néo-psychédélique américain dirigé par l’artiste multimédia et musicien de Los Angeles Lionel Williams, actif depuis 2007. Lionel est également connu pour son travail visuel hyper-dimensionnel interactif & lo-fi qu’il traduit dans des vidéos artistiques créées pour ses propres fans, ainsi que d’autres artistes tels que Tears For Fears, Unknown Mortal Orchestra, Morgan Delt etc. – https://vinylwilliams.bandcamp.com/ 23 AND BEYOND THE INFINITE (Garage/post-punk – Benevento, IT) Starting from kind of neo-psych from the first EP and first full-lenght, something changed, letting us to collect influences during the years and finding vibes among the garage/post-punk/noise field. – https://23andbeyondtheinfinite.bandcamp.com/ SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

