Vinyl & Chillin’ #8 Paul B Massy, samedi 16 mars 2024.

Pour la huitième année, la convention Vinyl & Chillin’ organisée par Broc Recordz est de retour à Paul B, qui ouvre grand les portes pour accueillir la crème des diggers du Sud de la capitale ! Vinyl & Chillin’ réunit une trentaine d’exposants (vinyles, art, hifi vintage, etc.), l’occasion de faire de belles trouvailles dans une ambiance conviviale agrémentée de dj sets, d’un showcase et d’une expo éphémère. Plus de 20 000 vinyles vous y attendent, que vous soyez amateur·trice de soul, funk, jazz, rock, hip-hop, pop, library latin, folk, world soundtrack ou de reggae !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/vinyl-chillin-8/ »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

