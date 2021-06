VINYASA YOGA (ESTELLE YOGA) x DJ SET EN LIVE (BEON DEEP) – 1 mardi sur 2 aux Vivres de l’Art Les Vivres de l’Art, 15 juin 2021-15 juin 2021, Bordeaux.

VINYASA YOGA (ESTELLE YOGA) x DJ SET EN LIVE (BEON DEEP) – 1 mardi sur 2 aux Vivres de l’Art

du mardi 15 juin au mardi 13 juillet à Les Vivres de l’Art

Venez pratiquer 1h de vinyasa yoga (pratique fluide et dynamique) un mardi sur deux de juin à juillet aux Vivres de l’Art (4 rue Achard 33300 Bordeaux) de 18h30 à 19h30. On vous libère pour l’apéro ! ? ?‍♀️1h de méditation par le mouvement où vous laisserez votre corps vous porter. La pratique sera guidée par Estelle (Estelle Yoga) et le DJ SET EN LIVE avec Nathan de BEON DEEP, DJ DEEP HOUSE ?? ?‍♀️ Le vinyasa yoga est une pratique du yoga fluide et dynamique sui se prête parfaitement à un accompagnement musical. Quelques cours de yoga sont nécessaires pour suivre le rythme ! Pour découvrir l’univers BEON DEEP : – [https://soundcloud.com/beon-deep](https://soundcloud.com/beon-deep) Découvrez l’enseignement du vinyasa yoga par Estelle lors de ces 4 mardis. Apportez votre propre tapis et une bouteille d’eau ! La pratique se fera sur la petite butte surplombant les Vivres. TARIF : 15 euros Pour booker ta place : Envoie moi un message privé ! Attention, seulement 10 places disponibles ? Merci de venir une dizaine de minutes en avance par respect pour l’enseignante, le DJ, les autres élèves, et la pratique ?? A bientôt pour des chiens têtes en bas rythmés ?

Entrée Gratuite

Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T18:30:00 2021-06-15T19:30:00;2021-06-29T18:30:00 2021-06-29T19:30:00;2021-07-13T18:30:00 2021-07-13T19:30:00