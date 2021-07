VillevieilleVillevieille Villevieille Villevieille Gard, Villevieille Vinum Salon des Vins du terroir Sommières Villevieille Villevieille VillevieilleVillevieille Catégories d’évènement: Gard

Villevieille

Vinum Salon des Vins du terroir Sommières Villevieille Villevieille, 14 août 2021-14 août 2021, VillevieilleVillevieille. Vinum Salon des Vins du terroir Sommières 2021-08-14 – 2021-08-15

Villevieille Gard Villevieille Gard Villevieille Les 14 et 15 août A Villevieille. Vinum 15e Salon des vins du Terroir SommièresSamedi 14 août de 18h30 à 22h30Dimanche 15 août de 10h à 19hDans le parc du Château de Pondres à VillevieillePrix : 6€ l’entrée avec verre sérigraphié « Sommières »Petite restauration autour des produits locaux avec La Canopée, le restaurant du château.Renseignements et billetterie : www.reservations.languedoc-aoc.com terroirdesommieres@hotmail.fr http://www.languedoc-sommieres-aoc.com/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villevieille Étiquettes évènement : Autres Lieu Villevieille Villevieille Adresse Ville VillevieilleVillevieille