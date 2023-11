Vintage Memory La Dame de Canton Paris, 3 mai 2024, Paris.

Le vendredi 03 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 12 EUR

Sur place : 15 EUR

Concerts 100% Tribute 60’s British & American Bands … made in France !

Remontez le temps ! Il y a 60 ans, un virage phénoménal s’amorçait dans l’histoire du Rock, la « Beat Generation » déferlait sur le monde entier et une multitude de groupes britanniques et américains allait métamorphoser à jamais le paysage musical : Beatles, Rolling Stones, Kinks, Who, Them, Yardbirds, Troggs, Spencer Davis Group, Pretty Things, Easybeats, et beaucoup d’autres encore.

Les cinq musiciens de Vintage Memory partagent leur passion commune pour les groupes de rock anglais et américains des 60’s. Leur son est moderne, leur façon de jouer également, tout comme le feraient les groupes originaux aujourd’hui. Le parti-pris de Vintage Memory : honneur à l’originalité et à la musicalité des compositions de ces groupes mythiques.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

http://www.damedecanton.com/event/vintagememory/ https://www.facebook.com/vintagememory60 http://www.damedecanton.com/billetterie/

