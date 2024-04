VINTAGE MARKET LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, samedi 13 avril 2024.

C’est le retour du Vintage Market la chasse aux trésors est lancée !

Trois friperies Toulousaines et plus de 30 créateurs locaux vous donnent rendez-vous à la Cartoucherie et à l’Hôtel Eklo pour un événement devenu un incontournable !

Au programme un marché avec de la seconde main, des bijoux, de la décoration et de l’upcycling.

Mais aussi des animations maquillage paillettes, des DJ sets et des offres de restauration.

Venez flâner parmi les stands, découvrir des trésors cachés, échanger avec les vendeurs passionnés et rencontrer d’autres amateurs de vintage ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

