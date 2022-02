Vintage market et retrogaming Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Vintage market et retrogaming Mulhouse, 5 mars 2022, Mulhouse. Vintage market et retrogaming Mulhouse

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR Tous les amoureux de la mode, des accessoires et des objets se rencontrent au Parc Expo pour ce salon qui regroupe des objets, vêtements, mobilier des années 40 aux années 90. Vous pourrez même y trouver un espace dédié au retrograming. De nombreuses animations rythment également les 2 jours du salon et de nombreux foodtrucks attendent de pouvoir vous restaurer. Tous les amoureux de la mode, des accessoires et des objets se rencontrent au Parc Expo pour ce salon qui regroupe des objets, vêtements, mobilier des années 40 aux années 90. Vous pourrez même y trouver un espace dédié au retrograming. +33 6 68 31 79 05 Tous les amoureux de la mode, des accessoires et des objets se rencontrent au Parc Expo pour ce salon qui regroupe des objets, vêtements, mobilier des années 40 aux années 90. Vous pourrez même y trouver un espace dédié au retrograming. De nombreuses animations rythment également les 2 jours du salon et de nombreux foodtrucks attendent de pouvoir vous restaurer. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Vintage market et retrogaming Mulhouse 2022-03-05 was last modified: by Vintage market et retrogaming Mulhouse Mulhouse 5 mars 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin