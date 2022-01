Vintage Kilo Market Marseille 3e Arrondissement, 12 février 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Vintage Kilo Market Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-02-12 – 2022-02-13 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vintage Kilo Market est le concept de ventes éphémères de vêtements vintage et de seconde main au kilo. Découvrez notre sélection de pièces mixtes et variées, des années 1970 à 2000.



Pour participer à la chasse au bon plan, inscrivez-vous en choisissant votre créneau. Tenez-vous prêts à chiner, il y en aura pour tous les goûts.



Au menu :



– Un prix unique de 28€ le kilo (1 jean = 17-22€, 1 chemise = 4-9€)



– Des pièces de qualité et de très belles marques à petit prix



– Une sélection qui varie à chaque événement et selon les saisons



– Un acte éco-responsable de consommation raisonnable ♻️





Comment ça marche ? :



– Réservation gratuite d’un créneau horaire obligatoire. Merci de bien respecter votre créneau et l’horaire indiqué.



– Des cabines sont à disposition pour essayer les vêtements



– Balances en libre service pour vérifier le prix de vos articles avant de passer en caisse (pas de poids minimum pour acheter)



– Nous faisons des réassorts tout au long de la journée, il y aura des pépites pour tout le monde !



Informations COVID-19 :



Pass sanitaire non obligatoire

Vente vintage et seconde main à Marseille

https://www.eventbrite.fr/e/vintage-kilo-market-marseille-tickets-245692251137

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

