Vintage Day – Troisième édition Maintenon, 22 mai 2022, Maintenon.

Vintage Day – Troisième édition Maintenon

2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Maintenon Eure-et-Loir Maintenon

Au programme, expositions de véhicules anciens, des stands, de la danse ainsi que le défilé de mode avec les tenues faites et portées par les élèves de l’association.

Et pour clôturer cette belle journée rock and roll, le groupe » THE DIRTY SHOTS » fera son concert. Pour plus d’authenticité n’hésitez pas à venir en tenue vintage !

Renseignement au 06 98 37 85 60.

Dimanche 22 mai de 10h00 à 18h00 à la salle Maurice Leblond de Maintenon / Pierres : Vintage Day. Troisième édition. Organisé par l’association Zef. Entrée gratuite.

+33 6 98 37 85 60

