Chiner et chiller sur la plage à quelques minutes de Paris ? C’est possible ! ☀️ Le Vintage Beach Market débarque le dimanche 24 juillet de 12h à 20h et vous offre une journée de folie autour du vintage et de la création éco-responsable sur la plage du 6b ! Près de 30 exposants vont transformer le 6b en palais de la fripe et du vintage : Vêtements et déco vintage

Upcycling

Vinyles

Artisanat

Atelier sérigraphie sur vêtements de seconde main avec Billy Serib

Dj set de Naajet de Bande de Filles

Bar et un food truck toute la journée ___ Vous souhaitez exposer ? ➡️Remplissez le formulaire de demande de stand juste ici avant le 20 juin : https://forms.gle/w8t2aFzwQvm3CoTX6 Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://fb.me/e/1uz7PK24G https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis

