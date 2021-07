Vintage Aglaé & Sidonie, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille.

Vintage

Aglaé & Sidonie, le vendredi 23 juillet à 20:00

VINTAGE est un groupe acoustique qui propose un répertoire essentiellement puisé dans les années 60/70. Un tour d’horizon des grands succès Blues, Rock, Pop de cette époque. Cette formation s’articule autour d’Alain CHIARAZZO, bien connu dans la région pour sa participation aux groupes Eclat, Telescope Road, Léda Atomica, Key Largo, Sweet Wine, Cotton Blues et Quartiers Nord. Au programme : The Rolling Stones, Lou Reed, David Bowie, Canned Heat, The Moody Blues, Procol Harum, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Eagles, etc … Les musiciens : Alain Chiarazzo : Guitare et voix Jean Petrov : Guitare et voix Roger Campanella : Harmonica et percussions Petite restauration avant, pendant et après le concert. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Consommation obligatoire. Pas de majoration sur les prix de la carte.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T23:00:00