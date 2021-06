Vinsobres Vinsobres Drôme, Vinsobres La Nuit du Vinsobres – dégustation de vin et repas Vinsobres Vinsobres Catégories d’évènement: Drôme

La Nuit du Vinsobres – dégustation de vin et repas Vinsobres, 22 juillet 2021 18:00-22 juillet 2021 22:00, Vinsobres. 22 juillet et 6 août Formule dégustation: 5€, Formule dégustation + repas: 20€ https://www.facebook.com/events/873630876525051/, communication@vinsobres.fr, 0961594814 Soirée de dégustation de vin, repas bistronomique et marché des produits du terroir http://www.vinsobres.fr le vendredi 6 août, retrouvez les vignerons de Vinsobres pour une soirée de dégustation de vin dans les ruelles du village! Au fil de la soirée, découvrez les vins de l’appellation et des produits du terroir dans un parcours de dégustation pensé pour vos papilles. Au programme: dégustation de vins, repas en accords mets & vins, marché des produits du terroir, animation musicale. Deux formules sont proposées:

– Formule dégustation: 5€

– Formule dégustation + repas: 20€

Repas (bouchée apéritive, entrée, plat, fromage, dessert) préparé avec des produits frais par des artisans de la région. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.vinsobres.fr , sur Facebook @Vinsobres Cru des Côtes du Rhône ou Instagram @cruvinsobres

vendredi 6 août – 18h30 à 22h00

