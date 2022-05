VINS, VIGNES ET TERROIRS Saint-Saturnin-de-Lucian Saint-Saturnin-de-Lucian Catégories d’évènement: Hérault

Restauration sur place : formule choisie (coquillages, glaces artisanales de Benjamin, foodtruck O’ Raphiné) Sur la thématique du patrimoine, découvrez l’histoire du terroir de Saint-Saturnin au fil d’une déambulation à travers vignes, puis prenez de la hauteur en empruntant le chemin des crêtes reliant Saint Saturnin et Saint Guiraud. Profitez de vues imprenables sur la plaine viticole et le rocher des deux vierges… avec dégustations bien entendu ! Départ toutes les 30 minutes de 9h00 à 10h30

