2022-05-07 – 2022-05-08

Laure-Minervois Aude EUR 50 Un week-end ” Vins, Vieilles et Belles Voitures ” se déroulera les 7 et 8 mai 2022 au Château Saint Jacques, Le Bas, à Laure Minervois.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le programme et à venir participer ! Samedi :

10h30 : accueil des participants à Saint Jacques d’Albas. 11h – 14h : dégustation commentée des vins avec apéritif « déjeunatoire ». Chaque vigneron de l’association presentera une partie de sa production.

Samedi après midi : Les participants seront invité à visiter le chais et la cave de St Jacques d’Albas, et ils pourront ensuite visiter les domaines qui les auront intéressé en découvrant notre village et ses environs. Dimanche :

9h30 : Rendez-vous sur le parking de la cave Lauran Cabaret à Laure Minervois pour une proposition de deux parcours à faire en voiture qui vous emmènera au pic de Nore, point culminant de notre région ou à Minerve, village historique.

Midi : Fin du week-end. La participation est limitée à environ 30 véhicules, réservez vite, au prix de 50 € par personne !!! Le prix comprend : dégustation, apéritif déjeunatoire du samedi midi, buffet repas du samedi soir, liste des logements, proposition de parcours du dimanche pour une ballade en voiture.

Non compris : hébergement du samedi soir, repas du dimanche midi. +33 4 68 78 24 82 https://chateaustjacques.com/ Laure-Minervois

