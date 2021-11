Vins, sens & perceptions Château d’Arche,Sauternes, 18 novembre 2021, Sauternes.

Vins, sens & perceptions ———————— ### Le Château d’Arche vous embarque à la découverte de vos sens. Au cours d’un cycle de cinq soirées événementielles, le Château d’Arche vous invite à questionner chacun de vos sens pour mieux aiguiser votre perception sensorielle. Chaque soirée est dédiée à un sens : l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher, et le goût. Des conférenciers de tous horizons viendront décortiquer pour vous nos mécanismes perceptuels, pour mieux les comprendre dans des séquences pratiques sous forme d’ateliers qui ne manqueront pas de vous surprendre. Mieux se souvenir grâce aux odeurs, déguster en musique, découvrir l’étonnant pouvoir des couleurs, expérimenter le toucher du vin, appréhender l’importance des émotions dans l’acte de dégustation sont autant de propositions qui vous seront faites dans ce voyage sensoriel au long cours. 18/11 : L’odorat et les émotions Conférence animée par Sophie Tempère et Inès Elali, de l’ISVV Atelier participatif proposé par Etienne Morlon, parfumeur chez Stimulation Déjà Vu 25/11 : L’ouïe Conférence et atelier proposé par Antoine Châron & Florestan Gutierrez de Sound to Sight 02/12 : La vue Conférence proposée par Jean-Gabriel Causse, designer couleur Atelier immersif et visite de la propriété à l’aveugle en complicité avec le GIHP 09/12 : Le toucher Conférence participative animée par Cyrille Tota, formateur et pédagogue du toucher en dégustation 16/12 : Le goût Conférence animée par Delphine Winstel de l’ISVV Atelier mixologie proposé par French Barmen Pour réserver, [c’est ici !](https://www.chateau-arche.fr/oenotourisme/1164/?fbclid=IwAR2WM5_m6-a_HYEbq-6nmSvZNfA4nMR9nTewBOgFMmxja-GoMPgr2b3jzzY)

55€ / soirée

