Sauternes Gironde Sauternes 55 EUR Le Château d’Arche vous invite à un cycle de cinq conférences qui vous embarque à la découverte de vos sens. Venez aiguiser votre perception sensorielle, au cours d’un voyage œnologique, scientifique et sensible. Le concept : perturber légèrement vos sens pour mieux les comprendre. UN SENS = UNE SOIRÉE

Ces événements sont un préambule au futur parcours immersif que le Château d’Arche est en train de créer.

L’intérêt est de vous placer au cœur d’une expérience qui va légèrement troubler vos propres perceptions sensorielles pour mieux les aiguiser. Venez profiter d’une expérience sensorielle unique, imaginée pour tous… Soirée 1 : l’odorat

Soirée 2 : l’ouïe

Soirée 3 : la vue

Soirée 4 : le toucher

Soirée 5 : le goût

