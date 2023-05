L’Automnal gourmand – Atelier dégustation « Zoom sur le Sud-Ouest » Vins Marcon –, 21 octobre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Partez à la découverte de ce vignoble de caractère. Une région qui a su garder toute son authenticité!.

2023-10-21 à 11:00:00 ; fin : 2023-10-21 12:30:00. EUR.

Vins Marcon – Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover this vineyard of character. A region that has retained all its authenticity!

Descubra este viñedo con carácter. ¡Una región que ha sabido conservar toda su autenticidad!

Entdecken Sie dieses charaktervolle Weinbaugebiet. Eine Region, die sich ihre Authentizität bewahrt hat!

