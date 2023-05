L’Automnal gourmand – atelier dégustation: Vins et chocolats Vins Marcon –, 14 octobre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Atelier spécial gourmand! Explorez les accords entre chocolats et vins. Laissez-vous guider, 5 vins et 5 chocolats à savourer..

2023-10-14 à 11:00:00 ; fin : 2023-10-14 12:30:00. EUR.

Vins Marcon – Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Special gourmet workshop! Explore chocolate and wine pairings. Let us guide you, 5 wines and 5 chocolates to savor.

Taller especial para gourmets Explore el maridaje del chocolate y el vino. Déjese guiar, 5 vinos y 5 chocolates para saborear.

Ein besonderer Workshop für Feinschmecker! Entdecken Sie die Kombination von Schokolade und Wein. Lassen Sie sich führen, 5 Weine und 5 Schokoladen zum Genießen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon