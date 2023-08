Dégustation de vins : balade en Loire volcanique Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid, 23 septembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Venez partager avec nous un petit road-trip dans les vignobles du Massif Central afin de contempler la richesse, la diversité et le contraste de cette région..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Vins Marcon – Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a road-trip through the vineyards of the Massif Central, to contemplate the richness, diversity and contrast of this region.

Acompáñenos en un viaje por carretera a través de los viñedos del Macizo Central para contemplar la riqueza, diversidad y contraste de esta región.

Kommen Sie mit uns auf einen kleinen Roadtrip durch die Weinberge des Zentralmassivs, um den Reichtum, die Vielfalt und die Kontraste dieser Region zu betrachten.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon