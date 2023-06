« Les Estivales – Jeudi’Vins » Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid, 13 juillet 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

découverte de vins régionaux entre Auvergne et Ardèche. Après une présentation de notre maison, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir une sélection de vins régionaux. 10€.

2023-07-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-13 19:00:00. .

Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



discover regional wines between Auvergne and Ardèche. After a presentation of our company, we’ll be delighted to introduce you to a selection of regional wines. 10?

descubra los vinos regionales entre Auvernia y Ardèche. Tras una presentación de nuestra casa, estaremos encantados de mostrarle una selección de vinos regionales. 10?

entdeckung regionaler Weine zwischen Auvergne und Ardèche. Nach einer Vorstellung unseres Hauses freuen wir uns, Ihnen eine Auswahl an regionalen Weinen vorzustellen. 10?

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon