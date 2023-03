Vins et saveurs des terroirs Thann Catégories d’Évènement: 68800

Thann

Vins et saveurs des terroirs, 12 août 2023, Thann

2023-08-12 – 2023-08-12 Thann

68800 Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. Au programme : animations musicales, restauration, dégustations gratuites, concours de kougelhopf et bien entendu de délicieux produits des terroirs (Alsace, Jura, Bourgogne, Charente et sud de la France). Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. +33 3 89 37 29 98 Thann

