Vins et saveurs des terroirs

Vins et saveurs des terroirs, 12 août 2022, . Vins et saveurs des terroirs

2022-08-12 – 2022-08-15 Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. Au programme : animations musicales, restauration, dégustations gratuites, concours de kougelhopf et bien entendu de délicieux produits des terroirs (Alsace, Franche-Comté, Dordogne et sud de la France). Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. Au programme : animations musicales, restauration, dégustations gratuites, concours de kougelhopf et bien entendu de délicieux produits des terroirs (Alsace, Franche-Comté, Dordogne et sud de la France). dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville