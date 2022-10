Vins et Sainte-Victoire à vélo électrique – Le Fascinant Week-end Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 70 70 Fun et facile, venez découvrir Aix et sa campagne avec nos vélos électriques !

En famille (enfants à partir de 1 mètre 50) ou entre amis, vous découvrirez la ville de Paul Cezanne sans aucun effort grâce à nos Fatbikes & ebikes homologués.



Après une formation sur le fonctionnement des vélos nous partirons à la découverte des petites routes de la campagne aixoise. Sur le trajet, nous ferons une pause dégustation dans un domaine viticole. Fun et facile, venez découvrir Aix-en-Provence et sa campagne avec nos vélos électriques durant une dégustation de vin ! Aix-en-Provence

