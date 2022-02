Vins et mets Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Vins et mets Maison des habitants de Chemin Long, 22 février 2022, Mérignac. Vins et mets

Maison des habitants de Chemin Long, le mardi 22 février à 19:30

Découvrez comment assembler un mets avec un vin lors de cours d’œnologie. Ces cours ont lieu une fois par trimestre.

Inscription obligatoire auprès de l’association PIM

Découvrez comment assembler un mets avec un vin lors de cours d’œnologie. Maison des habitants de Chemin Long 130/132 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC Mérignac Les Eyquems Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T19:30:00 2022-02-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Maison des habitants de Chemin Long Adresse 130/132 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC Ville Mérignac lieuville Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Departement Gironde

Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Vins et mets Maison des habitants de Chemin Long 2022-02-22 was last modified: by Vins et mets Maison des habitants de Chemin Long Maison des habitants de Chemin Long 22 février 2022 Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde